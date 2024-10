VW will Tariflöhne um zehn Prozent kürzen

Wolfsburg: Der Volkswagen-Konzern will die Tariflöhne seiner Beschäftigten um zehn Prozent kürzen. Das bestätigte der VW-Tarif-Verhandlungsführer, Meiswinkel. Der Konzern verlangt von den Mitarbeitern zudem, auf eine Reihe von Sonderzahlungen zu verzichten. IG-Metall Verhandlungsführer Gröger bezeichnete beide Forderungen als inakzeptabel. Zu möglichen Werksschließungen und Personalabbau machte Meiswinkel keine näheren Angaben. Gestern hieß es vom VW-Gesamtbetriebsrat, in Deutschland stünden drei Werke auf der Kippe und zehntausende Jobs seien in Gefahr. Die Gewerkschaft forderte nun den Vorstand auf, die Anteilseigner in die Pflicht zu nehmen. In der Früh war bekannt geworden, dass der Gewinn von Volkswagen im abgelaufenen Quartal drastisch eingebrochen ist.

