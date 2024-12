VW will offenbar weiteres Werk in China verkaufen - Mitarbeiter in Deutschland streiken

Nanjing: Volkswagen will sich offenbar von einem weiteren Werk in China trennen. Das berichtet die "Wirtschaftswoche" und beruft sich auf Konzernkreise. Demnach steht der Standort in Nanjing bei Shanghai zum Verkauf. Auch eine Schließung sei möglich. Grund sind demnach wirtschaftliche Schwierigkeiten. VW erklärte auf eine ARD-Anfrage lediglich, man äußere sich nicht zu Spekulationen. Der Autobauer hatte im November das umstrittene Werk in der chinesischen Uiguren-Region Xinjiang verkauft - offiziell aus wirtschaftlichen Gründen. China ist für VW der wichtigste Absatzmarkt. Zuletzt hat der Konzern aber Marktanteile verloren. Auch in Deutschland drohen Werksschließungen. Die Gewerkschaft IG Metall hat für heute erneut zu Warnstreiks bei VW aufgerufen. Parallel wird in Wolfsburg über einen neuen Tarifvertrag verhandelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 07:00 Uhr