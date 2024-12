VW und IG Metall starten vorweihnachtlichen Einigungsversuch

Hannover: In der niedersächsischen Landeshauptstadt starten VW und die IG Metall am Vormittag den Versuch, den Tarifstreit noch vor Weihnachten beizulegen. Angesetzt ist dafür ein zweitägiger Verhandlungsmarathon, allerdings zeichnet sich bisher keine Annäherung ab. Der angeschlagene Auto-Konzern pocht auf massive Einsparungen und will Kündigungen und Werksaufgaben nicht ausschließen. Die Gewerkschaft fordert dagegen den Erhalt aller Standorte und die Rückkehr zur Beschäftigungsgarantie für alle Mitarbeiter.

