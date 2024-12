VW und IG Metall einigen sich im Tarifstreit

Hannover: Nach einem tagelangen Verhandlungsmarathon ist beim Autobauer Volkswagen der Durchbruch gelungen. Wie die IG Metall am Abend mitteilte, können sowohl Werksschließungen verhindert werden als auch betriebsbedingte Kündigungen. Nach Angaben der Gewerkschaft kann die Beschäftigungssicherung bei VW wieder in Kraft gesetzt werden und soll bis zum Jahr 2030 gelten. Im Gegenzug verzichten die Mitarbeiter des Autobauers in den kommenden Jahren auf Lohnerhöhungen. Wenig später teilte Volkswagen mit, dass im Unternehmen in den nächsten Jahren 35.000 Stellen abgebaut werden sollen. Dies solle sozialverträglich erfolgen. IG-Metall-Chefunterhändler Gröger sprach von einem Paket, das schmerzliche Beiträge der Beschäftigten beinhaltet, aber im gleichen Atemzug Perspektiven für die Belegschaft schafft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2024 19:00 Uhr