VW-Tarifrunde geht in die Verlängerung

Wolfsurg: In der VW-Tarifrunde haben Vertreter des Unternehmens und der IG Metall ihre Gespräche wieder aufgenommen. Nach einem nächtlichen Verhandlungsmarathon hatten sie am Vormittag zunächst eine Pause eingelegt. In Teilnehmerkreisen ist von zähen Verhandlungen die Rede, ein Ende sei derzeit nicht abzusehen. Am Montag war bereits 13 Stunden lang verhandelt worden. VW fordert wegen der schwierigen Lage des Konzerns eine Lohnkürzung von zehn Prozent. Auch Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen sind noch nicht vom Tisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2024 16:00 Uhr