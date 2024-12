VW-Tarifgespräche: Offenbar Einigung in Sicht

Hannover: Nach einem tagelangen Verhandlungsmarathon ist beim Autobauer Volkswagen offenbar eine Einigung in Sicht. Die IG Metall und die Arbeitgeber wollen am Abend bei getrennten Pressekonferenzen über Ergebnisse informieren. Was bei den Gesprächen herausgekommen ist, steht derzeit nicht fest. Medienberichten zufolge sollen sich Unternehmensvertreter mit der Gewerkschaft auf ein milliardenschweres Sparpaket verständigt haben. Wie das "Handelsblatt" erfuhr, soll für das VW-Werk in Osnabrück ein Käufer gefunden worden sein, unklar ist demnach noch die Zukunft der Fertigung in Dresden. Die Arbeitgeber hatten vor den Gesprächen Lohnkürzungen von zehn Prozent gefordert und Werksschließungen nicht ausgeschlossen. Die IG Metall drohte erneut mit Streiks.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2024 17:00 Uhr