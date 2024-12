VW steht vor flächendeckenden Warnstreiks

Wolfsburg: Bei Europas größtem Autobauer Volkswagen drohen flächendeckende Warnstreiks. In der Nacht ist die Friedenspflicht ausgelaufen, IG-Metall-Verhandlungsführer Gröger kündigte an, dass nun in allen VW-Werken in nächster Zeit die Produktion temporär auf Eis gelegt werde. In dem Konflikt geht es unter anderem um die Bezahlung der rund 120.000 Beschäftigten bei dem kriselnden Autobauer. Die VW-Spitze fordert zehn Prozent Lohnkürzung, um Kosten zu sparen. Auch Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen stehen im Raum. Gewerkschaft und Betriebsrat hatten zuletzt vorgeschlagen, auf eine Lohnerhöhung in dieser Tarifrunde zu verzichten, wenn dafür alle Standorte erhalten bleiben und die aufgekündigte Beschäftigungsgarantie wieder eingeführt wird. Der Konzern reagierte zurückhaltend.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 06:00 Uhr