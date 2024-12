VW steht vor flächendeckenden Warnstreiks

Wolfsburg: Bei Europas größtem Autobauer Volkswagen drohen flächendeckende Warnstreiks. Möglicherweise könnte es schon morgen losgehen. IG-Metall-Verhandlungsführer Gröger kündigte in Wolfsburg an, dass in allen WW-Werken in nächster Zeit die Produktion temporär auf Eis gelegt werde. In dem Konflikt geht es um die Bezahlung der rund 120.000 VW-Beschäftigtenn. Die VW-Spitze fordert zehn Prozent Lohnkürzung, um Kosten zu sparen. Auch Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen stehen im Raum. Außerdem wurde die Beschäftigungssicherung aufgekündigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.12.2024 03:00 Uhr