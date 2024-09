VW-Spitze verteidigt Sparkurs, Betriebsrat kündigt Widerstand an

Wolfsburg: Auf einer Volkswagen-Betriebsversammlung mit tausenden Beschäftigten hat die Konzernspitze den angekündigten Sparkurs verteidigt. Finanzvorstand Antlitz sagte, die Kernmarke VW gebe schon seit längerem mehr Geld aus als sie einnehme. In den deutschen Volkswagen-Standorten müssten deshalb die Produktivität gesteigert und Kosten gesenkt werden. VW-Betriebsratschefin Cavallo kündigte erbitterten Widerstand gegen mögliche Werksschließungen und Entlassungen an. Sie sagte, Volkswagen kranke nicht an seinen deutschen Standorten und Personalkosten, sondern daran, dass der Vorstand seinen Job nicht mache.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2024 17:00 Uhr