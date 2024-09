VW-Sparkurs: Werksschließungen und Entlassung möglich

Der Volkswagen-Konzern schließt im Rahmen des Sparprogramms bei der Kernmarke VW Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr aus. Wie das Unternehmen mitteilte, wird die bisher geltende Beschäftigungssicherung bis zum Jahr 2029 aufgehoben. Die Lage sei "äußerst angespannt" und durch "einfache Sparmaßnahmen" nicht mehr zu lösen, erklärte VW-Chef Schäfer nach einer Führungskräftetagung in einem Schreiben an die Mitarbeiter. Gewerkschaften kündigten sogleich erbitterten Widerstand an.

