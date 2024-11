VW reagiert zurückhaltend auf Sparvorschlag der IG Metall

Wolfsburg: Der VW-Konzern hat auf die jüngsten Sparvorschläge der Arbeitnehmervertreter zurückhaltend reagiert. VW begrüsse zwar, dass der Betriebsrat und die IG Metall eigene Vorschläge machten. Für den Konzern stehe aber weiterhin die Wettbewerbsfähigkeit im Mittelpunkt, erklärte Personalvorstand Kilian. Daher ließen sich auch Werksschließungen nicht ausschließen. Die Arbeitnehmervertreter von VW hatten angeboten, dass die Beschäftigten auf die in der aktuellen Tarifrunde geforderte Gehalttserhöhung von sieben Prozent verzichten. Im Gegenzug soll der Konzern von Werksschließungen absehen und die Beschäftigungsgarantie für die Mitarbeiter wieder in Kraft setzen. - In Köln hat der Autobauer Ford heute den Abbau von 2.900 Stellen in Deutschland bekannt gegeben. Weitere tausend Stellen sollen im übrigen Europa wegfallen. Ford argumentierte mit zu hohen Kosten und der sinkenden Wettbewerbsfähigkeit.

