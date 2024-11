VW reagiert zurückhaltend auf Sparvorschlag der Arbeitnehmer

Wolfsburg: Der VW-Konzern hat auf die jüngsten Sparvorschläge der Arbeitnehmervertreter zurückhaltend reagiert. VW-Personalvorstand Kilian begrüßte einerseits, dass der Betriebsrat und die IG Metall eigene Vorschläghe machten. Die Tarifpartner zeigten damit, dass sie beim Thema Arbeitskosten offen seien. Andererseits müsse man die Vorschläge erst einmal prüfen. Für den Konzern stehe weiterhin die Wettbewerbsfähigkeit im Mittelpunkt. Daher ließen sich auch Werksschließungen nicht ausschließen, so der Personalvorstand. Der VW-Betriebsrat und die IG Metall hatten angeboten, dass die Beschäftigten auf die in der aktuellen Tarifrunde geforderte Gehalttserhöhung von sieben Prozent verzichten. Das würde ihnen zufolge die Arbeitskosten um 1,5 Milliarden Euro verringern. Im Gegenzug erwarten die Arbeitnehmervertreter, dass VW die gekündigte Beschäftigungssicherung für alle deutschen Werke wieder in Kraft setzt und keine Standorte aufgibt.

