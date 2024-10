VW plant laut Betriebsrat drei Werkschließungen

Wolfsburg: VW will nach Angaben des Betriebsrates in Deutschland mindestens drei Werke schließen und zehntausende Arbeitsplätze abbauen. Alle verbleibenden Standorte sollen zudem schrumpfen, wie Betriebsratschefin Cavallo bei einer Informationsveranstaltung für die Belegschaft in Wolfsburg mitteilte. Laut Cavallo plant der Vorstand betriebsbedingte Kündigungen; ganze Abteilungen sollen geschlossen oder ins Ausland verlagert werden. Besonders gefährdet sei das Werk in Osnabrück, das kürzlich einen Auftrag von Porsche verloren hatte. Die IG Metall hat angekündigt, die jüngsten Pläne zu Werksschließungen und Stellenabbau nicht hinzunehmen. Bezirksleiter Gröger sagte, man erwarte, dass statt Kahlschlagfantasien vom VW-Vorstand am Verhandlungstisch tragfähige Zukunftskonzepte skizziert werden. Übermorgen kommen VW und Gewerkschaft zu ihrer zweiten Tarifrunde zusammen. Dem Betriebsrat zufolge fordert das Unternehmen eine pauschale Kürzung des Haustarifs um zehn Prozent und Nullrunden in den kommenden beiden Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2024 13:00 Uhr