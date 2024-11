VW-Mitarbeiter protestieren in Wolfsburg gegen Sparkurs

Wolfsburg: Unter lautstarkem Protest protestierender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind beim Autobauer Volkswagen die Tarifverhandlungen in die dritte Runde gestartet. Tausende Beschäftigte aus allen zehn deutschen VW-Werken nahmen mit Plakaten und Trillerpfeifen an einer Kundgebung gegen den Sparkurs der Unternehmensführung teil. Ziel ist es vor allem, Massenentlassungen und Werksschließungen zu verhindern. Betriebsratschefin Cavallo sagte, dies sei nur ein Vorgeschmack auf das, was passiere, sollten die konkreten Lösungsvorschläge nicht ernst genommen werden. IG Metall und Betriebsrat hatten gestern einen eigenen Plan für die Zukunft von VW vorgestellt. Sie bieten an, die nächste Tariferhöhung befristet in einen Zukunftsfonds einzubringen, wenn der jüngste Pilotabschluss der Metall- und Elektroindustrie für den VW-Haustarif übernommen wird.

