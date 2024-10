VW meldet Gewinneinbruch - Debatte über Reformen nimmt Fahrt auf

Berlin: Wegen der schlechten Verkaufszahlen in China verzeichnet der Volkswagen-Konzern einen drastischen Gewinneinbruch. Für das dritte Quartal meldet das Unternehmen ein Minus nach Steuern von rund 64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Betroffen von den schlechten Absatzzahlen ist vor allem die Kernmarke VW. Das Management will mit Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen gegensteuern. Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies, SPD, fordert einen Verzicht auf Kündigungen und Werksschließungen. IG-Metall-Chefin Benner sprach sich im BR für wirtschaftspolitische Reformen aus. Erreicht werden müsse eine Stabilisierung bei der Elektromobilität. Energieintensive Branchen müssten bei den Stromkosten entlastet werden, so Benner. Kanzler Scholz hatte gestern nach einem Gespräch mit Wirtschaftsvertretern einen "Pakt für die Industrie" angekündigt, ohne Details zu nennen. In zwei Wochen ist ein weiteres Treffen geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2024 10:00 Uhr