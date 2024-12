VW-Manager sollen offenbar auf zehn Prozent verzichten

Wolfsburg: Zum Tarifabschluss bei VW sind weitere Details bekannt geworden. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, müssen etwa 4.000 Manager in den kommenden fünf Jahren auf Teile ihres Einkommens verzichten. Demnach soll der sogenannten Mai-Bonus so stark sinken, dass das Jahreseinkommen des Managements 2025 und 2026 um zehn Prozent niedriger ausfällt. In den folgenden drei Jahren soll es um acht, sechs und fünf Prozent schrumpfen. Erst 2030 soll es - wie auch für die Arbeitnehmer vereinbart - wieder Zuwächse geben. IG Metall und Betriebsrat forderten auch den VW-Vorstand zum Handeln auf. Es sei die Erwartungshaltung, dass sich der Verzicht des Vorstands noch einmal von dem des Managements abhebe.

