VW-Konzernchef Blume verteidigt massive Sparpläne

Wolfsburg: VW-Konzernchef Blume hat die Sparpläne des Unternehmens verteidigt. Der "Bild am Sonntag" sagte er, die Kosten in Deutschland müssten massiv runter. So sei etwa das Arbeitskostenniveau hierzulande teils doppelt so hoch wie im Durschnitt der europäischen Standorte. Die schwache Marktnachfrage in Europa und die gesunkenen Erträge aus China legten jahrzehntelange strukturelle Probleme bei VW offen. Das gehe man jetzt konsequent an. Der Betriebsrat hatte unlängst bekanntgegeben, dass der Konzern mindestens drei Werke schließen und Zehntausende Arbeitsplätze abbauen will.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2024 02:00 Uhr