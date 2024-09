VW erwägt Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen

Wolfsburg: Volkswagen erwägt, Standorte in Deutschland zu schließen. Wie der Konzern dem Betriebsrat mitteilte, dürfte dies Werke betreffen, in denen Fahrzeuge hergestellt werden, sowie Komponenten-Fabriken. Zudem nahm VW die Zusage zurück, trotz des eingeschlagenen Sparkurses auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Man habe erkennen müssen, dass der bisher geplante Stellenabbau über Altersteilzeit und Abfindungen nicht mehr ausreiche, um die angepeilten Einsparziele zu erreichen. VW-Chef Blume sagte, die Autoindustrie befinde sich in einer sehr ernsten Lage. Der Standort Deutschland falle bei der Wettbewerbsfähigkeit weiter zurück. Daher müsse man handeln. Betriebsratschefin Cavallo kündigte massiven Widerstand an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 17:00 Uhr