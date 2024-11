VW-Betriebsrat will auf aktuelle Lohnerhöhungen verzichten

Wolfsburg: Der VW-Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall haben der Konzernspitze einen eigenen Sparplan vorgelegt. Dieses Konzept beinhaltet unter anderem, dass die Beschäftigten auf die von der Arbeitnehmerseite in der aktuellen Tarifrunde geforderte Gehaltserhöhung um sieben Prozent verzichten. Dieses Geld solle stattdessen in einen Zukunftsfonds eingebracht werden. Das Gesamtkonzept ermögliche eine Entlastung bei den Arbeitskosten um rund 1,5 Milliarden Euro, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Gröger. Bedingung hierfür sei allerdings, dass VW die gekündigte Beschäftigungssicherung für alle deutschen Werke wieder in Kraft setze, erklärten Gewerkschaft und Betriebsrat. Diese schließt betriebsbedingte Kündigungen aus und war im September vom Konzern aufgehoben worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2024 13:00 Uhr