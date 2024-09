Vorstand der Grünen Jugend will aus Partei austreten

Berlin: Aus Protest gegen den Kurs der Grünen will der Bundesvorstand der Grünen Jugend geschlossen aus der Partei austreten. Man wolle einen neuen linken Jugendverband gründen, schreiben die zehn Vorstandsmitglieder in einem Brief an die Partei- und Fraktionsspitze. Zur Begründung heißt es: Die inhaltlichen und strategischen Vorstellungen von Politik gingen immer weiter auseinander - etwa beim Asylrecht, der Bundeswehr oder bei sozialen Fragen. Man wünsche sich ein auch ein grundsätzlich anderes Wirtschaftssystem, schreibt der Vorstand der Nachwuchsorganisation. Die Entscheidung für den Rücktritt stand demnach schon etwas länger fest. Erst gestern hatte der komplette Bundesvorstand der Grünen mit den beiden Co-Vorsitzenden Nouripour und Lang an der Spitze seinen Rückzug angekündigt. Auf dem Parteitag Mitte November soll ein neue Führung gewählt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2024 06:00 Uhr