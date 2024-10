Vorräte an Süßwasser schwinden

Genf: Die Süßwasser-Vorräte auf der Welt gehen zurück. Wie die Weltwetterorganisation WMO berichtet, haben die Flüsse im vergangenen Jahr so wenig Wasser geführt wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr. In jedem der vergangenen fünf Jahre hätten die Pegelstände - zusammengenommen - deutlich unter dem langjährigen Mittel gelegen, teilte die WMO in Genf mit. Ursachen dafür seien der Klimawandel sowie das Wetterphänomen El Nino, das die Niederschläge weltweit beeinflusse.

