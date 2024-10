Vor Wahlkampfauftritt von Trump wird ein Bewaffneter festgenommen

Coachella: Im US-Bundesstaat Kalifornien ist vor einem Wahlkampfauftritt von Ex-Präsident Trump ein bewaffneter Mann festgenommen worden. Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde der 49-Jährige am Samstag bei einer Sicherheitskontrolle gestoppt, bevor er mit seinem Auto auf das Gelände der Kundgebung fahren konnte. Nach Angaben des örtlichen Sheriffs hatte er zwei nicht registrierte Waffen, Munition, verschiedene Pässe und Führerscheine mit verschiedenen Namen bei sich. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam, später kam er gegen Kaution frei. Der Secret Service, der für den Schutz des Ex-Präsidenten zuständig ist, betonte, Trump sei zu keinem Zeitpunkt in Gefahr und noch nicht auf dem Gelände gewesen.

