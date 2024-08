Vor Sizilien werden vier Leichen aus gesunkener Jacht geborgen

Porticello: Nach dem Untergang einer Jacht vor Sizilien sind weitere Tote geborgen worden. Spezialtaucher holten heute in etwa 50 Metern Tiefe vier Leichen aus dem Inneren des Segelschiffs. Darunter sind nach Informationen des italienischen Senders Rai auch der britische Tech-Milliardär Mike Lynch und seine 18-jährige Tochter. Gestern war bereits der Schiffskoch tot im Wasser entdeckt worden. Es werden noch zwei Leichen an Bord vermutet. Die Jacht war am Montag bei einem schweren Unwetter gesunken. Der genaue Hergang ist noch unklar. 15 Menschen haben das Unglück überlebt. Sie schafften es noch auf ein Rettungsboot.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 20:00 Uhr