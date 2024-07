Vor Olympia hält Paris die Sicherheitslage für entspannt

Paris: Knapp eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele sieht das französische Innenministerium derzeit keine Anschlagsgefahr. Die Nachrichtendienste hätten keine entsprechende Bedrohung festgestellt, sagte der geschäftsführende Innenminister Darmanin in einem Zeitungsinterview. Die Eröffnungsfeier könne also wie geplant auf der Seine stattfinden. Man müsse aber konzentriert bleiben. Auch die Organisatoren der Sommerspiele betonten, Sicherheit habe weiter oberste Priorität. - Seit März gilt in Frankreich die höchste Terrorwarnstufe. Polizei und Militär haben ihre Präsenz in Paris bereits massiv verstärkt.

