Von der Leyen wirbt mit Rede vor EU-Paramentariern für ihre Wiederwahl

Straßburg: Für EU-Kommissionspräsidenten von der Leyen entscheidet sich heute, ob sie eine zweite Amtszeit antreten kann. Ab 09.00 Uhr will die 65jährige möglichst viele Abgeordnete in einer letzten Bewerbungsrede von sich zu überzeugen. Die Gruppe der EU-Staats- und Regierungschefs hat die CDU-Politikerin bereits nominiert, jetzt müssen noch die Hälfte aller Stimmberechtigten im Parlament für sie votieren. EVP-Chef Weber äußerte sich im Morgenmagazin von ARD und ZDF zuversichtlich, dass von der Leyen eine absolute Mehrheit schaffen kann. Die EVP stehe geschlossen hinter ihr, so der CSU-Politiker. Weber setzt dabei auf die Unterstützung von Liberalen und Sozialdemokraten - außerdem auf alle politischen Kräfte, die - wie er sagte - Europa mitgestalten wollen. Die heutige Wahl entscheide auch über die Stabilität des Kontinents, so Weber.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2024 09:00 Uhr