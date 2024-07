Von der Leyen wirbt im EU-Parlament für zweite Amtszeit

Straßburg: Kommissionspräsidentin von der Leyen hat für ein "starkes Europa" in einer "Zeit großer Angst und Unsicherheit" geworben. In ihrer Bewerbungsrede für eine zweite Amtszeit vor dem EU-Parlament sagte die CDU-Politikerin, sie wolle dafür mit allen demokratischen Kräften kämpfen. Sie werde niemals akzeptieren, dass Demagogen und Extremisten die europäische Lebensart zerstören. Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sprach sie sich zudem dafür aus, eine "echte Europäische Union der Verteidigung" aufzubauen, wie sie sagte. Dafür müsse die EU mehr in ihre Sicherheit investieren. Die Nato bleibe allerdings der Pfeiler der europäischen Verteidigung. Die Abgeordneten im Europaparlament stimmen am frühen Nachmittag über ein weiteres fünfjähriges Mandat für von der Leyen ab. Sie braucht eine absolute Mehrheit von 361 der 720 Stimmen.

