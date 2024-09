Von der Leyen verspricht neue Finanzhilfen für Kiew

Kiew: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angekündigt, der Ukraine auch gegen den Widerstand Ungarns weitere Finanzhilfen zu gewähren. Im Rahmen ihres Besuchs in Kiew stellte sie auf der Plattform X eine Summe von bis zu 35 Milliarden Euro in Aussicht. Dem Vorschlag muss erst noch eine Mehrheit der EU-Staaten zustimmen. Das Geld wird dann Teil eines Pakets der G7, in dem insgesamt bis zu 50 Milliarden Dollar für die Ukraine vorgesehen sind. Von der Leyen ist am Morgen zu ihrem achten Besuch in Kiew seit dem russischen Angriff eingetroffen. Dort stand unter anderem ein Treffen mit Präsident Selenskyj auf dem Programm. Die EU-Kommissionspräsidentin versprach bei ihrer Visite auch Hilfe für die kommenden Wintermonate. Weil Russland mit seinen Angriffen immer wieder die Energieinfrastruktur trifft, fällt in der Ukraine oft der Strom aus; auch die Wasserversorgung ist davon betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2024 14:00 Uhr