Von der Leyen verkündet EU-Hilfen von zehn Milliarden Euro für Hochwasser-geschädigte Länder

Breslau: Die europäischen Länder, die von den Überschwemmungen betroffen sind, bekommen EU-Hilfen in Milliardenhöhe. Das hat Kommissionspräsidentin von der Leyen bei ihrem Besuch in Polen mitgeteilt. Nach ihren Worten sollen insgesamt zehn Milliarden Euro fließen. Von der Leyen sagte in Breslau, es sei herzzerreißend die Verwüstung und Zerstörung zu sehen. Sie war auf Einladung des polnischen Ministerpräsidenten Tusk nach Breslau gereist. Dieser erklärte, sein Land werde etwa die Hälfte der Gelder erhalten. Tschechien soll zwei Milliarden Euro bekommen, um Brücken, Straßen, Schulen und Bahnhöfe zu reparieren. Österreichs Kanzler Nehammer erklärte, Wien könne rund 500 Millionen Euro abrufen.

