Von der Leyen spricht nach Wiederwahl von 'starkem Signal des Vertrauens'

Brüssel: Ursula von der Leyen bleibt Präsidentin der EU-Kommission. Das Europaparlament hat sie mit 56 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Das ist ein besseres Ergebnis als bei ihrer ersten Wahl vor fünf Jahren, als sie 51 Prozent erreichte. Von der Leyen sprach von einem - so wörtlich - starken Signal des Vertrauens. Das Ergebnis sei eine gute Grundlage für die nächsten fünf Jahre. Bundeskanzler Scholz gratulierte der CDU-Politikerin, die am Morgen in einer einstündigen Grundsatzrede für sich geworben hatte. Sie kündigte an, die Wettbewerbsfähigkeit der EU ins Zentrum ihrer Arbeit zu stellen. Von der Leyen bekräftigte zudem, an den Klimazielen festhalten und die Ukraine so lange wie nötig unterstützen zu wollen. (Die wiedergewählte Präsidentin will nun in den kommenden Wochen die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder bitten, ihre Kandidaten für die Posten der Kommissare vorzuschlagen.)

