Von der Leyen als Präsidentin der EU-Kommission wiedergewählt

Straßburg: Das Europaparlament hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen für eine zweite Amtszeit bestätigt. Sie erhielt in der geheimen Wahl 401 von 707 abgegebenen Stimmen - und damit die erforderliche absolute Mehrheit. Im Anschluss an die Verkündung nahm die 65-Jährige die Glückwünsche der Abgeordneten entgegen. In ihrer Bewerbungsrede am Morgen hatte von der Leyen unter anderem eine andere Verkehrs- und Klimapolitik angekündigt. So plädierte sie für eine Zulassung von synthetischen Kraftstoffen für Pkw, sogenannten E-Fuels. Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sprach sie sich zudem dafür aus, eine "echte Europäische Union der Verteidigung" aufzubauen, wie sie sagte. Dafür müsse die EU mehr in ihre Sicherheit investieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2024 15:00 Uhr