Von Datenleck bei VW laut Bericht 800.000 Autos betroffen

Wolfsburg: Von einem Datenleck beim VW-Konzern sind laut einem Medienbericht Besitzer von rund 800.000 Elektroautos in ganz Europa betroffen. Wie der "Spiegel" weiter berichtet, standen auch Bewegungsdaten von Fahrzeugen der Tochterunternehmen Seat, Audi und Skoda über Monate ungeschützt im Internet. Die Panne trat bei der VW-Softwarefirma Cariad auf. Der Chaos Computer Club fand demnach heraus, dass die Bewegungsdaten der Autos wegen eines Softwarefehlers in einem Cloud-Speicher von Amazon frei zugänglich waren. Zu 460.000 Fahrzeugen sollen demnach präzise Standortdaten einsehbar gewesen sein, die Rückschlüsse auf das Leben der Fahrer zugelassen hätten. Der VW-Konzern teilte mit, der Fehler sei inzwischen behoben. Sensible Informationen wie Passwörter oder Zahlungsdaten waren demnach nicht betroffen. Bis auf den Chaos Computer Club habe niemand auf die Daten zugegriffen, betont Volkswagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2024 18:00 Uhr