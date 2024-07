Von Brunn tritt auch als SPD-Landesvorsitzender zurück

München: Der Bayerische SPD-Chef von Brunn gibt sein Amt ab. Er werde seinen Rücktritt morgen Nachmittag offiziell bekannt geben, teilte von Brunn dem Bayerischen Rundfunk mit. Es sei an der Zeit "persönliche Verletzungen zurückzustellen" und aus dem, so wörtlich: "Teufelskreis der letzten Jahre von Kampfkandidaturen und innerparteilichen Gegnerschaften auszusteigen." Nach BR-Informationen soll die bisherige Co-Vorsitzende Endres die Partei alleine weiterführen. Sie kündigte an, eine "echte Teamplayerin" sein zu wollen. Von Brunn hatte bereits am Donnerstag seinen Rückzug vom Amt des Fraktionsvorsitzenden im Landtag angekündigt. Dem Vernehmen nach waren die Abgeordneten seit längerem unzufrieden mit seinem Führungsstil, zuletzt war ein Streit über ausgezahlte Überstunden eines Fraktionsmitarbeiters eskaliert.

