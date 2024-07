Von Brunn tritt als Co-Chef der Bayern-SPD zurück

München: Nach seinem Rückzug vom Posten des Landtagsfraktionschefs gibt der bayerische SPD-Politiker von Brunn auch den Co-Vorsitz ab. Am Nachmittag tritt er als Vorsitzender zurück, wie er gestern erklärt hat. Offiziell soll der Schritt nach einer Mitarbeiterversammlung wirksam werden. Von Brunn schrieb in einem Brief an alle SPD-Mitglieder, der Teufelskreis der letzten Jahre von Dauerzwist und innerparteilicher Gegnerschaft sei damit vorbei. Die neue alleinige Landesvorsitzende Endres will den Kompass der Sozialdemokraten jetzt neu justieren. Endres sagte, sie habe großartige Ideen, die nun in einer neuen Strategie enden sollen. Details nannte sie bisher nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 08:00 Uhr