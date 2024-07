Vom Klimawandel besonders betroffene Staaten fordern schnelle Hilfe bei Schäden

Paris: Mit einem Hilferuf haben Staaten, die stark vom Klimawandel betroffen sind, auf ihre finanzielle Not aufmerksam gemacht. Sie wandten sich an den Fonds zum Ausgleich von Schäden, den die Weltklimakonferenz vor drei Jahren eingerichtet hat und der gerade in Paris tagt. Dort geht es auch um die endgültige Ausgestaltung des Fonds. In dem Appell heißt es, dass die Staaten kein weiteres Jahr auf die seit langem erhoffte Hilfe zur Bewältigung von Katastrophen und Überschwemmungen warten könnten. Ein Vertreter von Osttimor betonte, die dringenden Bedürfnisse könnten nicht ignoriert werde, bis jedes Detail des Fonds feststehe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2024 19:00 Uhr