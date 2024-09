Volkswagen will Sparkurs verschärfen

Wolfsburg: Der Volkswagen-Konzern hat angekündigt, seinen Sparkurs drastisch zu verschärfen. Bei der Kernmarke VW erwägt der Vorstand erstmals auch Werkschließungen in Deutschland: Sie könnten in der aktuellen Situation nicht mehr ausgeschlossen werden, hieß es in einer Mitteilung. Außerdem werde die seit 1994 bestehende, sogenannte Jobgarantie beendet. Konkrete Zahlen, wieviele der rund 120.000 Stellen in Deutschland wegfallen könnten, nannte der Vorstand nicht. Der Betriebsrat kündigte umgehend harten Widerstand an. Volkswagen hat im vergangenen Jahr einen Sparkurs aufgelegt, trotzdem ist der Konzerngewinn im ersten Halbjahr weiter zurückgegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 19:00 Uhr