Vize-Präsidentschaftskandidaten Walz und Vance liefern sich hitziges TV-Duell

New York: Im US-Wahlkampf haben sich die Kandidaten für die Vize-Präsidentschaft in einem TV-Duell getroffen. Der Republikaner Vance und sein demokratischer Widersacher Walz lieferten sich dabei ein teils hitziges Rededuell. Walz kritisierte Abtreibungsverbote in mehreren republikanisch regierten Bundesstaaten als Gesundheitsgefahr für schwangere Frauen. Vance hingegen warf den Demokraten vor, sie seien verantwortlich für zu viel Einwanderung und damit für eine Vielzahl sozialer Probleme im Land.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.10.2024 05:00 Uhr