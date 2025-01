Virustyp der Maul- und Klauenseuche ist bestimmt

Seelow: Beim Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in einer Büffelherde in Brandenburg konnten Forscher inzwischen den spezifischen Virustyp bestimmen. Dadurch könne nun innerhalb weniger Tage ein passender Impfstoff hergestellt werden, gab das Friedrich-Loeffler-Institut bekannt. Bislang gibt es darüber hinaus keine Hinweise auf eine Ausbreitung in weiteren Tierbeständen. Wie das Virus eingeschleppt wurde, ist nach wie vor unklar.

