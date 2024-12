Vierte Verhandlungsrunde im VW-Tarifstreit bringt kein Ergebnis

Wolfsburg: Beim kriselnden Autobauer Volkswagen ist am Abend erwartungsgemäß auch die vierte Runde der Tarifverhandlungen ohne Ergebnis zu Ende gegangen. IG Metall-Verhandlungsführer Gröger sprach nach den siebenstündigen Gesprächen von einem "konstruktiven Klima". Es sei erstmals im laufenden Tarifkonflikt möglich gewesen, die wesentlichen Themen zu besprechen. Inhaltlich würden beide Streitparteien aber noch weit auseinander liegen, so Gröger. Ähnlich äußerte sich die Konzernseite. Begleitet wurden die Verhandlungen gestern von flächendeckenden Warnstreiks bei VW. An allen Standorten hatten insgesamt 68.000 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Am kommenden Montag sollen die Gespräche fortgesetzt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2024 07:00 Uhr