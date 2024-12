Vierte Tarifrunde bei VW bleibt ohne Ergebnis

Wolfsburg: Im Tarifkonflikt beim kriselnden Autobauer Volkswagen hat auch die vierte Verhandlungsrunde keine Lösung gebracht. Das teilten beide Seiten nach siebenstündigen Gesprächen mit. Vor den Verhandlungen hatten sich zehntausende VW-Mitarbeiter an einem Warnstreik beteiligt. Allein im Stammwerk in Wolfsburg kamen mehr als 10.000 Menschen zu einer Kundgebung. VW fordert wegen der schwierigen Lage eine Lohnkürzung von zehn Prozent und will notfalls Werke schließen. Die IG Metall verlangt den Erhalt aller Standorte und eine Beschäftigungsgarantie. Kommende Woche soll weiterverhandelt werden.

