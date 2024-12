Vierte Tarifrunde bei VW beginnt vor verhärteten Fronten

Wolfsburg: Beim Autobauer VW gehen die Tarifverhandlungen heute in die vierte Runde. Durch vierstündige Warnstreiks in allen Werken außer Osnabrück will die IG Matall den Druck erhöhen. In Wolfsburg ist unmittelbar vor Beginn der Verhandlungen eine Protestkundgebung geplant, so dass die Gespräche erst später beginnen. Die Gewerkschaft wehrt sich gegen milliardenschwere Einschnitte bei Volkswagen wie Lohnkürzungen, Entlassungen und Werksschließungen und fordert stattdessen ein Lohnplus sowie Jobgarantien und den Erhalt aller Standorte. Letzte Woche waren rund 100.000 Beschäftigte den Aufrufen zum Warnstreik gefolgt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2024 05:00 Uhr