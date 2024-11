Vierte Runde der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie

Hamburg: Die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie gehen in eine entscheidende Phase. Seit gestern sitzen die Tarifpartner zusammen. Sie hoffen in der vierten Verhandlungsrunde einen Pilotabschluss für die Tarifbezirke Bayern und Küste zu erzielen. Die IG Metall will Einkommenserhöhungen um sieben Prozent durchsetzen, die Arbeitgeber haben 3,6 Prozent in zwei Stufen mit einer Laufzeit von 27 Monaten angeboten. Beide Seiten haben vor Beginn der Verhandlungen deutlich gemacht, dass sie sich einigen wollen.

