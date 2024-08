Viertägiger Streik bei Lufthansa-Tochter Discover angekündigt

Frankfurt am Main: Passagiere der Lufthansa-Tochter Discover Airlines müssen sich in dieser Woche auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaften Cockpit und Ufo haben die fliegende Besatzung ab morgen zu einem viertägigen Streik aufgerufen. Betroffen seien alle Abflüge von deutschen Flughäfen. Discover startet von München und Frankfurt aus mit 27 Flugzeugen zu Zielen in Europa und Übersee. Mit dem Arbeitskampf wollen die Gewerkschaften eigene Tarifverträge für ihre Mitglieder durchsetzen, nachdem die Airline einen Abschluss mit Verdi erzielt hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2024 07:00 Uhr