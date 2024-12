Vierschanzentournee geht in Garmisch-Partenkirchen weiter

Garmisch-Partenkirchen: Auf der Olympia-Schanze startet am Mittag die Qualifikation für das traditionelle Neujahrsspringen der Vierschanzentournee. Start ist um 13 Uhr 30. Nach dem Auftakt in Oberstdorf liegen die österreichischen Skispringer in der Gesamtwertung vorne. Die deutschen Hoffnungen liegen vor allem auf Pius Paschke. Der 34-Jährige aus Kiefersfelden landete im ersten Springen auf Platz vier. Nach den Männern sind die Frauen um Topspringerin Katharina Schmid in Garmisch im ersten Wettkampf der sogenannten "Two Nights Tour" gefordert. Der zweite Teil des Events, das eine Art halbe Vierschanzentournee ist, steht dann an Neujahr in Oberstdorf an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 06:00 Uhr