Vier Verletzte bei Brand in Raffinerie in Neustadt an der Donau

Neustadt an der Donau: In der Raffinerie von Bayernoil im niederbayerischen Landkreis Kelheim ist gegen Mitternacht ein Feuer ausgebrochen, das weiterhin brennt. Nach Informationen der Polizei wurden dabei vier Menschen verletzt, einer von ihnen mittelschwer. Er hat giftigen Rauch eingeatmet. Laut Bayernoil brach das Feuer in einer Prozessanlage aus. Diese soll jetzt kontrolliert abbrennen. Zwischenzeitlich gab es wegen des Brands bei Bayernoil eine starke Rauchentwicklung. Eine Warnung an die Bewohner von Neustadt an der Donau, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wurde am frühen Morgen aufgehoben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2025 08:00 Uhr