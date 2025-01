Vier Verletzte bei Brand bei Bayernoil in Neustadt an der Donau

Neustadt an der Donau: In der Raffinerie von Bayernoil ist gegen Mitternacht ein Feuer ausgebrochen. Ein Polizeisprecher sagte dem BR, dabei seien vier Menschen verletzt worden. Nach ersten Informationen war der Brand aus noch ungeklärter Ursache in einer Prozessanlage ausgebrochen. Die Anlage wurde außer Betrieb genommen. Sie brennt jetzt kontrolliert ab. Laut Polizei dürfte der Schaden in die Millionen gehen. Wegen der Rauchentwicklung waren die Bewohner von Neustadt an der Donau und Umgebung zwischenzeitlich dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung wurde aber inzwischen wieder aufgehoben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2025 07:00 Uhr