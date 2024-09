Vier Menschen sterben durch Schüsse in Schule in Georgia

Atlanta: An einer Schule im US-Bundesstaat Georgia sind Polizeiangaben zufolge vier Menschen erschossen und mindestens neun Personen verletzt worden. Man habe einen Verdächtigen festgenommen. Die Tat ereignete sich an der Apalachee-Highschool in der Ortschaft Winder, rund 70 Kilometer nordöstlich von Atlanta. Der zuständige Sheriff erklärte, die Lage sei chaotisch - es werde Tage dauern, die Hintergründe aufzuklären. Justizminister Garland sprach von einer fürchterlichen Tragödie, er denke an die betroffenen Familien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.09.2024 21:00 Uhr