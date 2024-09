Vier Menschen sterben bei Überschwemmungen in Rumänien

Bukarest: In Rumänien sind bei Überschwemmungen vier Menschen ums Leben gekommen. Gefunden wurden die Toten im Südosten des Landes. In Tschechien haben die Niederschläge zu Stromausfällen geführt. 60.000 Haushalte im Nordwesten des Landes waren ohne Elektrizität. Im Osten mussten 40 Menschen ihre Häuser verlassen. In Polen wurden wegen eines über die Ufer getretenen Flusses 400 Bewohner in Sicherheit gebracht. Auch in Bayern bereitet man sich auf Überschwemmungen vor. In der Innenstadt von Passau sind am Abend erste Sperrungen geplant. Einsatzkräfte haben damit begonnen, Sandsäcke an gefährdeten Uferbereichen zu stapeln. Der höchste Donaupegel wird laut Hochwassernachrichtendienst morgen Früh erwartet. Den Prognosen zufolge wird dann die dritte von vier Meldestufen erreicht. Schon jetzt gilt sie am Weißen Regen bei Lohberg und am Regen in Cham.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2024 15:00 Uhr