Vielseitigkeitsreiter Jung holt zweites deutsches Gold bei Olympia

Paris: Bei den Olympischen Spielen in der französischen Hauptstadt hat Vielseitigkeitsreiter Michael Jung dem deutschen Team die zweite Goldmedaille beschert. Der 41-Jährige blieb im abschließenden Springen in Versailles mit seinem Pferd "Chipmunk" fehlerlos. Der deutsche Ruderachter hat hingegen nach einem dritten Platz im Vorlauf den direkten Einzug ins Finale verpasst. Das Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig und Louisa Lippmann verlor am Abend sein Auftaktspiel mit 0:2.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.07.2024 03:00 Uhr