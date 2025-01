Viele Sportstätten in Deutschland sind marode

Berlin: Viele Sportstätten in Deutschland sind in einem maroden Zustand. Immer wieder müssen deshalb Angebote in Sporthallen oder Schwimmbädern ausfallen. Das berichten die Funke-Zeitungen und verweisen auf eine Erhebung des Deutschen Instituts für Urbanistik. Bei Sporthallen hätte mehr als die Hälfte der Städte und Gemeinden den Investitionsrückstand als "gravierend" oder als "nennenswert" bezeichnet; bei Hallenbädern sogar 62 Prozent. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund spricht von einer dramatischen Entwicklung. Hauptgeschäftsführer Berghegger sagte, die drohende Schließung von Sporteinrichtungen sei ein fatales Signal an den Breitensport. Er fordert eine große Investitionsoffensive von Bund und Ländern.

