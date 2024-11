Viele Seniorenheime haben kein Internet

Berlin: In vielen Alten- und Pflegeheimen haben die Bewohner keinen Zugang zum WLAN. Darauf hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen hingewiesen. Verbandschefin Görner sagte der Deutschen Presse-Agentur, man fordere schon seit sieben Jahren Internet in den Heimen - und es werde zunehmend peinlich, dass das immer noch nicht umgesetzt sei. Wer in seiner Mobilität eingeschränkt sei, habe ein Recht darauf, mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Das Vergleichsportal Verivox spricht von einem föderalen Flickenteppich und kritisiert, dass es in Bayern und drei weiteren Bundesländern keine gesetzlichen Vorschriften für Internetanschlüsse in Alten- und Pflegeheimen gibt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 10:00 Uhr